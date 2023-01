Ativistas ricos imploram a Davos para ‘nos taxar agora’ – CMIO

Apenas um imposto sobre os ricos “agora mesmo” pode ajudar a salvar a humanidade da extrema desigualdade que ameaça a democracia e o bem comum, uma coleção de “pessoas de riqueza” disse em uma carta aberta ao Fórum Econômico Mundial na quarta-feira.

“Vivemos em uma era de extremos. Aumento da pobreza e aumento da desigualdade de riqueza; a ascensão do nacionalismo antidemocrático; clima extremo e declínio ecológico; profundas vulnerabilidades em nossos sistemas sociais compartilhados; e a oportunidade cada vez menor para bilhões de pessoas comuns ganharem um salário digno”, disse a carta, endereçada aos convidados de Klaus Schwab na cidade suíça de Davos.

A solução, eles alegaram, é um imposto sobre a riqueza – descrito como “economia simples e de bom senso” e um investimento em “nosso bem comum e um futuro melhor que todos nós merecemos.”

Não há sentido em discutir divisões a menos que a elite global reunida em Davos aborde o assunto “causas profundas da divisão” e constrói economias mais justas, insistiram os signatários. “Vocês, nossos representantes globais, devem tributar a nós, os ultra-ricos, e devem começar agora.”

Os nomes mais notáveis ​​entre os 205 signatários de 13 países são Abigail e Tim Disney, netos do irmão de Walt Disney, Roy. Juntando-se a eles este ano está o ator de Hollywood Mark Ruffalo, mais conhecido por seu recente papel como Hulk na franquia Marvel da Disney.













A carta faz parte da campanha de uma coalizão de grupos, que se autodenominam Patriotic Millionaires, Millionaires For Humanity e Taxmenow. A co-fundadora deste último, a herdeira austríaca Marlene Engelhorn, disse ao Guardian que os líderes mundiais precisam impor um imposto sobre a riqueza se eles se preocupam com “a segurança da democracia, sobre nossas comunidades e nosso planeta.”

Os mesmos grupos publicaram uma carta muito semelhante em janeiro passado, também apelando para o conjunto de Davos. Essa carta aberta se concentrou mais no impacto da pandemia de Covid-19 na desigualdade de renda, ao qual a sequência se referiu apenas de passagem.

Foram os bloqueios pandêmicos, no entanto, que contribuíram para o crescimento amplamente divulgado da desigualdade de renda no Ocidente, com grandes empresas capazes de lucrar com subsídios do governo, enquanto muitas pequenas empresas familiares pereceram sob o peso das restrições. Enquanto isso, o WEF elogiou os bloqueios como “cidades melhorando silenciosamente” e sugeriu que eles poderiam ser usados ​​para combater a mudança climática em seguida.