Scholz chamou a condição para o fornecimento de tanques Leopard 2 para a Ucrânia, informou a mídia

O chanceler alemão, falando no Fórum Econômico Mundial em Davos na quarta-feira, lembrou que a Alemanha está entre os países líderes em termos de apoio à Ucrânia e garantiu que seu país continuará prestando assistência. Ao mesmo tempo, sublinhou que o seu país não quer passos unilaterais, todas as decisões são tomadas em coordenação com os aliados, em particular, com os Estados Unidos , que “desempenham um papel importante nesta matéria”.