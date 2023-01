Programa secreto espiona transferências de dinheiro americanas – WSJ — CMIO

Banco de dados destinado a combater lavagem de dinheiro está sendo usado para vigilância em massa, diz senador preocupado

Mais de 600 policiais dos EUA acessaram um banco de dados pouco conhecido que rastreia todas as transferências de dinheiro acima de US$ 500 por quase uma década, informou o Wall Street Journal na quarta-feira citando uma investigação do senador Ron Wyden. O democrata de Oregon está alarmado com o fato de a Segurança Interna ter usado a ferramenta para adquirir seis milhões de registros enquanto procurava por imigrantes ilegais.

O Transaction Record Analysis Center (TRAC) é uma organização sem fins lucrativos criada em 2014 pela Western Union, como parte de um acordo com o estado do Arizona. Originalmente concebida como uma forma de reprimir a lavagem de dinheiro pelos cartéis de drogas mexicanos, a ferramenta se tornou uma forma de a polícia federal, estadual e local rastrear transferências de dinheiro sem uma ordem judicial, informou o Journal.

Em uma carta solicitando uma investigação federal sobre o banco de dados, Wyden o descreveu como “um bufê à vontade de dados financeiros pessoais dos americanos” o governo pode acessar “enquanto contorna as proteções normais para a privacidade dos americanos.”

O TRAC supostamente contém mais de 150 milhões de registros de transferências de dinheiro dos EUA para mais de 20 países estrangeiros, mas também entre americanos no país.

As leis dos EUA exigem que as agências federais obtenham uma intimação para registros bancários e que os bancos relatem atividades suspeitas. Essas leis não se aplicam a empresas de serviços financeiros, como Western Union, MoneyGram, Euronet, DolEx e Viamericas – todas as quais teriam enviado dados para a TRAC.

“Os registros financeiros privados das pessoas comuns estão sendo desviados indiscriminadamente para um enorme banco de dados, com acesso dado a praticamente qualquer policial que o queira”, Nathan Freed Wessler, da American Civil Liberties Union (ACLU), disse ao Journal. “Este programa nunca deveria ter sido lançado e deve ser encerrado agora.”

O diretor do TRAC, Rich Lebel, disse que o programa resultou em “centenas” de pistas e prisões envolvendo lavadores de dinheiro e cartéis de drogas. Ele também argumentou que o limite de transação de US$ 500 foi definido para permitir a esmagadora maioria das remessas que os mexicanos e outros migrantes enviam para as famílias em casa.

“É uma ferramenta investigativa para aplicação da lei”, Lebel disse ao jornal. “Não o transmitimos para o mundo, mas também não fugimos ou nos escondemos dele.”

Ele insistiu que o TRAC não forneceu dados para a indústria de defesa ou agências de inteligência. Embora o site do TRAC esteja disponível ao público, ele avisa que apenas oficiais da lei com um e-mail válido do governo podem se inscrever para acesso.

Lebel também disse que a TRAC nunca identificou um caso em que os dados foram acessados ​​indevidamente ou violados por terceiros. Ele não revelou de onde vem o financiamento da TRAC, exceto para dizer que o dinheiro original da Western Union acabou há muito tempo.

Uma investigação da equipe de Wyden em 2022 descobriu que os investigadores da Segurança Interna, trabalhando para o Immigration and Customs Enforcement (ICE), coletaram “cerca de seis milhões de registros” da Western Union e da Maxitransfers, desde 2019. Ele agora quer que o inspetor do Departamento de Justiça- geral para investigar o envolvimento do FBI e da Drug Enforcement Agency (DEA) com o TRAC.