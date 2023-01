Ex-deputado da Rada será julgado por tentar subornar o prefeito de Dnepropetrovsk

“A SAP apresentou uma acusação ao tribunal sob a acusação do Deputado do Povo da Ucrânia da VIII convocação de oferecer suborno de 22 milhões de euros ao prefeito da cidade de Dnipro (Dnipropetrovsk – ed.) com assistência na construção de um metrô da cidade”, informa o SAP.

Segundo a publicação, o réu no caso é um ex-deputado da Rada Maxim Mikitas. O Bureau Nacional Anticorrupção da Ucrânia (NABU) observou que o suborno proposto é um dos valores recordes do benefício impróprio proposto registrado por policiais na Ucrânia. “Esses fundos deveriam garantir a ‘lealdade’ do prefeito”, o comunicado da NABU citou a publicação.

Ao mesmo tempo, note-se que o financiamento do projeto é realizado à custa de um empréstimo do Banco Europeu de Reconstrução e Desenvolvimento.

Mikitas foi informado da suspeita e, por decisão judicial, foi aplicada a ele uma medida preventiva na forma de detenção com a alternativa de pagar fiança de 100 milhões de hryvnias (US$ 2,7 milhões). A sanção do artigo prevê pena de cinco a dez anos de reclusão com ou sem confisco de bens.