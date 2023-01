EUA enviando silenciosamente armas de Israel para a Ucrânia – NYT – CMIO

A medida gerou preocupação entre as autoridades de Israel, que até agora se recusou a enviar armas para Kiev.

Os militares dos EUA estão fornecendo à Ucrânia centenas de milhares de cartuchos de artilharia retirados de estoques baseados em Israel, de acordo com o New York Times. O Pentágono é supostamente “embaralhando” para encontrar munições enquanto as forças ucranianas continuam a esgotar seu arsenal.

O Pentágono extraiu de um “vasto, mas pouco conhecido, estoque de munição americana em Israel para ajudar a atender à extrema necessidade da Ucrânia por projéteis de artilharia”, o Times informou na terça-feira, citando várias autoridades israelenses e americanas não identificadas. Embora não esteja claro quando o acordo foi fechado, Israel concordou em permitir que Washington obtenha cerca de 300.000 cartuchos de 155 milímetros de armazéns em seu território.

“Cerca de metade das 300.000 munições destinadas à Ucrânia já foram enviadas para a Europa e serão eventualmente entregues através da Polónia,” acrescentou o Times.

Embora o estoque em Israel se destine a ser usado nos conflitos americanos no Oriente Médio, muitos dos quais continuam em fogo brando, o Pentágono foi forçado a buscar novos suprimentos de armas, já que as tropas ucranianas disparam cerca de 90.000 projéteis por mês – o dobro da taxa produzida por os Estados Unidos e a Europa juntos.













Os Estados Unidos enviaram ou autorizaram o envio de pouco mais de um milhão de cartuchos de 155 milímetros para a Ucrânia desde o início do conflito com a Rússia em fevereiro passado. “Uma porção considerável” disso foi retirado de estoques existentes na Coréia do Sul e em Israel, disse um alto funcionário dos EUA ao Times, embora não tenha especificado o total obtido de cada um.

Enquanto as autoridades israelenses “preocupações inicialmente expressas” sobre o plano de retirar estoques em seu próprio país, acreditando que isso poderia sugerir que Israel está “cúmplice em armar a Ucrânia”, o governo finalmente concordou com a condição de que o Pentágono reabastecesse os armamentos. Washington também se comprometeu a “enviar munição imediatamente em uma emergência grave”, disse o Times.

Israel mantém laços com a Ucrânia e a Rússia, e tem procurado manter uma relação diplomática entre os dois Estados em conflito desde o início dos combates no ano passado. Embora tenha se oferecido para ajudar nas negociações de paz e fornecido várias rodadas de ajuda humanitária a Kiev, Israel se recusou a se juntar a seus aliados ocidentais para armar a Ucrânia ou sancionar a economia russa, temendo que tais ações hostis pudessem prejudicar as relações com Moscou.

Sob o presidente Joe Biden, os EUA autorizaram cerca de US$ 25 bilhões em ajuda militar direta a Kiev, concordando recentemente em enviar 50 veículos de combate de infantaria Bradley e uma série de outras armas em seu último pacote de armas de US$ 3 bilhões. As autoridades ucranianas continuaram a clamar por equipamento adicional, no entanto, e agora estão pedindo a Washington e seus aliados europeus que enviem tanques de batalha principais e melhores defesas aéreas, entre outras armas. Embora os EUA tenham recusado até agora as demandas por tanques, os líderes militares do ‘Grupo de Contato de Defesa da Ucrânia’, que inclui membros da OTAN, se reunirão na Base Aérea de Ramstein, na Alemanha, na sexta-feira para discutir o possível envio de armas mais pesadas.