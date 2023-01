Relembre: há 80 anos, as tropas da URSS rompiam o cerca a Leningrado (VÍDEO)

O heroísmo das brigadas que transportavam suprimentos escassos de alimentos se tornou histórico . Caminhões e carroças atravessavam a única linha de vida da cidade: a “Estrada da Vida”, estabelecida no gelo do lago Ladoga.

A operação Iskra

Marinheiros da Frota do Báltico da União Soviética conversam com garotinha órfã durante a evacuação de crianças de Leningrado, que estava sitiada

As tropas soviéticas começaram a esmagar as linhas alemãs, cruzando o rio Neva congelado. Para cruzar o Neva, os soldados do Exército Vermelho que atacavam as defesas inimigas avançaram em trenós equipados com escudos blindados.