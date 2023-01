Sindicalistas ameaçam deixar deputados sem poder — CMIO

Segundo maior sindicato da França sugere cortar eletricidade de parlamentares e bilionários antes de greve nacional

As autoridades francesas dizem que enviarão milhares de policiais na quinta-feira em resposta aos grandes protestos nacionais organizados pela Confederação Geral do Trabalho (CGT), o segundo maior sindicato do país. A organização também ameaçou cortar o fornecimento de eletricidade a parlamentares e bilionários.

Trabalhadores sindicais em setores como transporte, educação e energia anunciaram na semana passada que entrariam em greve e realizariam comícios depois que o governo propôs um projeto de lei que aumentaria a idade de aposentadoria de 62 para 64 anos. a grande maioria dos cidadãos franceses, muitos dos quais enfrentam atualmente uma crise de custo de vida.

Segundo sindicatos e operadoras de transporte citados pela Reuters, espera-se que o transporte público seja o mais afetado pela greve de quinta-feira, com vários cancelamentos de trens e voos e interrupções significativas no metrô de Paris. Além disso, espera-se que sete em cada dez professores primários abandonem o trabalho, assim como muitos trabalhadores de refinarias.

“Eu sugiro que eles também vejam as belas propriedades, os belos castelos de bilionários”, disse. O líder da CGT, Philippe Martinez, disse ao France 2 na quarta-feira, acrescentando que “seria bom se cortássemos a eletricidade deles para que eles pudessem se colocar, por alguns dias, no lugar dos … franceses que não podem pagar suas contas.”













Outro dirigente da CGT, Sébastien Menesplier, responsável pelo setor de energia e mineração do sindicato, também ameaçou cortar o fornecimento de energia elétrica aos gabinetes dos parlamentares que apoiam a reforma da previdência, segundo a mídia local.

Funcionários do governo chamaram as ameaças de corte de eletricidade “inaceitável” e comprometeram uma força policial considerável para lidar com os protestos.

O ministro do Interior francês, Gerald Darmanin, anunciou que mais de 10.000 policiais serão mobilizados em todo o país na quinta-feira, acrescentando que a maioria cuidará das manifestações em Paris, onde ele disse que mais de 1.000 ativistas potencialmente violentos devem comparecer.

A reforma previdenciária ainda não se tornou lei, pois deve primeiro ser aprovada pelo parlamento. O presidente Emmanuel Macron, cujo governo propôs o projeto de lei, deve obter uma maioria absoluta para aprovar a legislação, mas atualmente se opõe ao partido liberal-conservador Les Republicains.