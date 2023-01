Membro da UE ‘secretamente’ forneceu armas e combustível a Kiev – mídia – CMIO

Washington e Londres estavam pagando pelas entregas búlgaras para a Ucrânia, informou o diário alemão Die Welt

A Bulgária é considerada um dos poucos membros da OTAN que, junto com a Hungria, se opôs publicamente ao fornecimento de armas à Ucrânia em meio ao conflito em curso de Kiev com Moscou. E, no entanto, o governo de Sofia estava executando um esquema secreto de fornecimento de armas e combustível para a Ucrânia durante a primavera e o verão de 2022, informou o diário alemão Die Welt na quarta-feira, citando ex-funcionários ucranianos e búlgaros.

De acordo com o Die Welt, o esquema foi em grande parte concebido por apenas dois homens: o ex-primeiro-ministro búlgaro, Kiril Petkov, e o ex-ministro das Finanças, Asen Vasilev. Os co-fundadores do movimento político ‘Continuamos a Mudança’, ambos Petkov e Vasilev são graduados da Universidade de Harvard.

Diante da forte oposição às entregas de armas para a Ucrânia, tanto na coalizão do governo quanto entre o público, Petkov e Vasilev optaram por um esquema de entrega secreta sem fazer nenhum anúncio oficial, informou o Die Welt.













Em abril, o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmitry Kuleba, viajou a Sofia para pedir ajuda militar em meio à escassez de munição de fabricação soviética. “Sabíamos que os armazéns búlgaros tinham grandes quantidades de munição necessária, então o presidente [Vladimir] Zelensky me enviou … para obter os materiais necessários”, Kuleba disse ao jornal.

O governo de Petkov então deu permissão para exportar armas para algumas empresas privadas que serviram como intermediárias neste esquema e transportaram as munições para a Polônia, de onde seguiram para a Ucrânia. Ao mesmo tempo, Sofia não fez promessas oficiais de apoiar a Ucrânia com armas.

“Nossa indústria militar privada estava produzindo a todo vapor”, disse o ex-primeiro-ministro ao jornal. Aviões de carga voando entre a Bulgária e a Polônia foram “carregado até a borda” com munições, informou o Die Welt.

“Tínhamos garantido que a rota terrestre via Romênia e Hungria também fosse aberta a caminhões”, disse. disse Petkov. “Estimamos que cerca de um terço da munição necessária ao exército ucraniano veio da Bulgária nos estágios iniciais da guerra”, disse. ele adicionou.

De acordo com o Die Welt, as entregas foram financiadas pelos Estados Unidos e Reino Unido. Além das munições, a Bulgária também forneceu combustível ao exército ucraniano e acabou cobrindo até 40% de suas necessidades entre abril e agosto, afirmou a mídia alemã.













Aqui, as entregas também eram feitas por intermediários estrangeiros. O jornal informou que o combustível que Sofia estava enviando para a Ucrânia era produzido a partir do petróleo que a Bulgária recebia da Rússia por meio de um terminal na cidade portuária de Burgas, no Mar Negro.

Petkov e Vasilev executaram o esquema em um momento em que as pesquisas na Bulgária mostravam que 70% de sua população temia ser arrastada para o conflito e se opunha a dar muito apoio à Ucrânia, informou o Die Welt.

No final de junho de 2022, o governo minoritário de Petkov perdeu um voto de desconfiança. No início de agosto, o presidente Rumen Radev nomeou um governo interino. As eleições de outubro resultaram em um parlamento fragmentado que não conseguiu formar um governo até agora. Em dezembro, a Bulgária aprovou o primeiro pacote oficial de ajuda militar para Kiev, que incluía armas pequenas e munições, de acordo com o ministro interino da economia, Nikola Stoyanov. Na época, Sofia também se recusou a fornecer à Ucrânia sistemas de defesa aérea S-300 e caças.