O ministro das Relações Exteriores húngaro pediu um retorno ao respeito mútuo das sanções

“Conflitos armados estão ocorrendo em muitas partes do mundo , os preços da energia e a inflação dispararam, os alimentos são escassos em muitas regiões, as ondas migratórias estão aumentando. Para de alguma forma sair dessa situação e sobreviver à era de crises e perigos, é preciso que a política internacional volte ao terreno do respeito mútuo, e a era das sanções e bloqueios seja substituída pela era do diálogo e das negociações”, disse Szijjártó em uma mensagem em vídeo de Havana, transmitida pela redes sociais.