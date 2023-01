OTAN conta com aumento da assistência à Ucrânia após reunião na Alemanha

Ele saudou as recentes declarações dos países ocidentais sobre sua intenção de fornecer veículos blindados para Kyiv. “Saúdo os recentes anúncios do Canadá sobre sua intenção de enviar 200 veículos blindados, assim como a Polônia, que está fornecendo cada vez mais armas. Ao mesmo tempo, a liderança permanece com os Estados Unidos , que lideram o Grupo de Contato na Ucrânia”, disse. acrescentou Stoltenberg.