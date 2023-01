Igreja da Inglaterra se posiciona sobre o casamento gay – CMIO

Os bispos se recusam a permitir que o clero se case com casais do mesmo sexo, mas propõem uma solução alternativa

A Igreja da Inglaterra rejeitou as exigências para alterar sua doutrina do sagrado matrimônio, que afirma que o casamento só pode ser realizado entre um homem e uma mulher, e se recusou a permitir que o clero conduza casamentos entre pessoas do mesmo sexo.

Em uma proposta publicada no site da igreja na quarta-feira, os bispos sugeriram que poderiam permitir a bênção de uniões gays nas quais os casais se casaram em uma cerimônia civil. Eles enfatizaram, no entanto, que este serviço seria voluntário para os membros do clero, e aqueles teologicamente opostos poderiam optar por não participar.

“Pela primeira vez, pessoas do mesmo sexo [civil] os casados, nas uniões de facto, podem vir à igreja para que as suas relações sejam reconhecidas, consagradas e possam receber a bênção de Deus”, explicou o arcebispo de York, Stephen Cottrell, em entrevista à BBC Radio 4. Ele acrescentou que isso era “um verdadeiro passo em frente” e “algo realmente importante,” observando que foi “não é o fim da jornada.”

O arcebispo admitiu, no entanto, que a mudança é “nem tudo que todo mundo quer” e provavelmente frustrará os ativistas que afirmam que a posição da igreja sobre o casamento gay causa imenso dano à comunidade LGBTQ.

Enquanto isso, Justin Welby, arcebispo de Canterbury, observou que a decisão dos bispos reflete o “diversidade de pontos de vista na Igreja da Inglaterra sobre questões de sexualidade, relacionamentos e casamento” mas reconheceu que a proposta pode causar polêmica.













“Não tenho ilusões de que o que propomos hoje pareça ir longe demais para alguns e longe demais para outros, mas espero que o que concordamos seja recebido com espírito de generosidade, buscando o bem comum Boa,” Welby disse.

A igreja também disse que os bispos planejam emitir um pedido formal de desculpas às pessoas LGBTQ ainda esta semana pelo “rejeição, exclusão e hostilidade” eles sentiram dentro da igreja.

A proposta surge depois que os bispos conduziram uma série de reuniões nos últimos meses para discutir a questão do casamento entre pessoas do mesmo sexo – um tema de debate acalorado dentro da Igreja nos últimos cinco anos. O órgão governante da Igreja da Inglaterra, o Sínodo Geral, deve discutir as propostas em mais detalhes e possivelmente decidir sobre sua adoção durante sua próxima reunião no início de fevereiro.