Nova missão da UE na Armênia será expandida para 100 observadores, informou a mídia

Em outubro de 2022, numa reunião no Luxemburgo, os Ministros dos Negócios Estrangeiros da UE aprovaram oficialmente o envio de 40 observadores para a Arménia, para a fronteira com o Azerbaijão. No final de outubro , a missão foi implantada e começou a trabalhar. Seu mandato era de dois meses e expirou em 19 de dezembro