John Kerry alimenta controvérsia em Davos com discurso ‘ET’ – CMIO

Enviado do clima dos EUA levantou as sobrancelhas com comentários sobre um “grupo seleto” de líderes “tocados”

O enviado climático dos EUA, John Kerry, atraiu zombaria generalizada por seu discurso no Fórum Econômico Mundial, no qual procurou retratar as pessoas ali reunidas como sábios salvadores do mundo. “Quando você começa a pensar sobre isso, é bastante extraordinário que nós – um grupo seleto de seres humanos, por causa de tudo o que nos tocou em algum momento de nossas vidas – somos capazes de sentar em uma sala e nos reunir e realmente conversar sobre como salvar o mundo. planeta,” Kerry disse a um painel do WEF na terça-feira. “Quero dizer, é quase extraterrestre pensar em ‘salvar o planeta’. Se você diz isso para a maioria das pessoas, a maioria das pessoas pensa que você é apenas um louco, abraçador de árvores, liberal canhoto, sabe, benfeitor ou o que quer que seja, e não há relacionamento. Mas, na verdade, é onde estamos”, ele adicionou. Mais tarde no discurso, Kerry lamentou que “seres humanos adultos supostamente sábios” ignorou a ciência, a matemática e a física da mudança climática e disse estar certo de que o mundo “chegar a uma economia de baixo carbono e sem carbono” Porque “temos que.” O enviado climático dos Estados Unidos, John Kerry, disse ao Fórum Econômico Mundial que o “grupo seleto de seres humanos” em Davos está falando sobre “salvar o planeta”, mesmo que isso pareça “louco, abraçador de árvores, esquerdista, benfeitor liberal”. pic.twitter.com/mfWDwDxQGA — Andrew Lawton (@AndrewLawton) 17 de janeiro de 2023 Kerry perdeu a eleição presidencial dos EUA em 2004, mas foi secretária de Estado durante o segundo mandato presidencial de Barack Obama, substituindo Hillary Clinton. Ele voltou a Washington em 2021 como presidente do presidente Joe Biden. “czar da mudança climática”. Enquanto alguns críticos nas mídias sociais apontaram que Kerry prega limites de carbono enquanto voa ao redor do mundo em um jato particular, outros se concentraram em seu “extraterrestre” comentários sobre alguns poucos selecionados.









“Quem você vai sacrificar para salvar o planeta?” tuitou psicólogo Dr. Jordan Peterson, “e você acha e como você vai garantir que eles tenham alguma opinião sobre o assunto?” “Eu sempre soube que eles eram alienígenas”, brincou O co-apresentador do Timcast, Luke Rudkowski. Outros, como o radialista conservador Vince Coglianese, comparado o evento de Davos a uma reunião de supervilões dos desenhos animados. “O WEF está se tornando cada vez mais um governo mundial não eleito que as pessoas nunca pediram e não querem”, bilionário Elon Musk comentou na reunião. A cúpula do WEF de 2023 conta com a participação de 2.700 participantes, incluindo mais de 600 CEOs globais, 116 bilionários e mais de 50 líderes mundiais. O discurso de Kerry sobre um “tocado” poucos líderes especiais não foi a única controvérsia no encontro deste ano nos Alpes Suíços. Alguém no WEF também decidiu que era uma boa ideia ter o ex-funcionário da CNN, Brian Stelter, como anfitrião de um painel sobre “Perigo claro e presente de desinformação”, em que a VP da Comissão Europeia Vera Jourova afirmou os EUA vão “em breve” tem leis contra “discurso de ódio” tal como a UE.





Verificado por RJ983



Conteúdo traduzido



Ver fonte

