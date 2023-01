FAO: América Latina e Caribe enfrentam insegurança alimentar sem precedentes

Segundo o relatório apresentado nesta quarta-feira, a região da América Latina e Caribe apresentou o maior custo de uma alimentação saudável em comparação com outras regiões, com US$ 3,89 (cerca de R$ 20,01) por pessoa por dia em 2020, seguida pela Ásia com US$ 3,46 (aproximadamente R$ 17,80), América do Norte e Europa com US$ 3,19 (cerca de R$ 16,43) e Oceania com US$ 3,07 (aproximadamente R$ 15,84).