Comércio da Rússia com aliado-chave atinge alta histórica – CMIO

O volume de comércio entre a Rússia e a Bielo-Rússia atingiu um recorde de US$ 50 bilhões em 2022, informou a embaixada bielorrussa em Moscou na terça-feira.

O anúncio foi feito no canal Telegram da embaixada após uma reunião entre o vice-primeiro-ministro da Bielorrússia, Petr Parkhomchik, e o ministro da Indústria e Comércio da Rússia, Denis Manturov. A reunião contou com a presença do enviado de Minsk na Rússia, Dmitry Krutoy.

Durante o encontro, as partes discutiram o desenvolvimento de projetos promissores de investimento em substituição de importações para a produção de produtos civis e militares, bem como assuntos relativos ao aprofundamento da cooperação na esfera técnico-militar.

“Questões sobre a produção e venda de tratores e colheitadeiras no mercado de [the Russia-Belarus entity called] o Estado da União foram considerados. Foi dada especial atenção à interação de entidades empresariais nas indústrias leves e químicas, foram delineadas áreas específicas para aumentar o volume de negócios”, informou a embaixada. Acrescentou que se chegou a um consenso sobre a assinatura de um acordo intergovernamental sobre um “Política Industrial Única o mais rápido possível.”

O presidente russo, Vladimir Putin, disse no mês passado que o foco principal dos laços Rússia-Bielorrússia é a economia, acrescentando que os aliados estão prontos para uma maior cooperação em vários setores. Putin também revelou que os dois planejam cooperar nos setores espacial e de tecnologia militar.

