O que isso significa para a Ásia – CMIO

Tóquio está trabalhando para se afirmar como uma potência militar global e pode desestabilizar toda a sua região no processo

O primeiro-ministro do Japão, Fumio Kishida, iniciou 2023 com uma turnê pelos países do G7, tendo visitado França, Itália, Reino Unido, Estados Unidos e Canadá. Ocupando a presidência do grupo centrado nos EUA neste ano, Kishida sediará sua cúpula em Hiroshima em maio.

Embora muitas de suas viagens se concentrassem na preparação do terreno para a cúpula, Kishida notavelmente assinou dezenas de acordos de defesa ao longo do caminho, mostrando como a visita se relaciona com a maior ambição do Japão no momento: o rearmamento.

Desde o fim da Segunda Guerra Mundial, o poder militar do Japão foi limitado por sua constituição para ser estritamente defensivo. O país renunciou ao direito de resolver disputas via conflito armado e descartou ter um exército ou travar uma guerra no exterior. Isso impôs limitações aos gastos com defesa, mas também tornou o Japão dependente dos Estados Unidos para sua segurança. No entanto, agora essas limitações estão quase extintas, mesmo que ainda existam no papel. Tóquio tem as bem equipadas Forças de Autodefesa do Japão, efetivamente um exército defensivo permanente, e recentemente prometeu dobrar seus gastos com defesa até 2027 e obter capacidades de “segundo ataque” de olho na China e na Coréia do Norte, estimulando uma corrida armamentista regional.













Em 2022, o ex-primeiro-ministro Shinzo Abe foi assassinado. Enquanto ele faleceu, suas idéias sobre o revisionismo militar japonês permaneceram. O clima de competição geopolítica em relação à ascensão do programa de mísseis nucleares da China e da Coreia do Norte serviu de plataforma para o Japão encerrar efetivamente sua época pacifista. Essas mudanças permitiram que o nacionalista Partido Liberal Democrático (LDP), apesar dos resultados econômicos desfavoráveis ​​por décadas, permanecesse perpetuamente no poder entre suas principais coalizões e, assim, forçasse esse revisionismo, apesar da oposição de alguns membros do público japonês.

Embora os Estados Unidos sempre tenham visto o Japão como o baluarte de sua projeção de poder na Ásia, posição que consolidou durante a Guerra da Coréia, agora estão permitindo que o Japão “escape da coleira” de suas limitações militares do pós-guerra, esperando que ajudar na contenção da China. A administração Biden estabeleceu uma estratégia de criar coalizões para atingir Pequim, como por exemplo, o Quad e o AUKUS. Os EUA pretendem conter a ascensão da China concedendo aos aliados capacidades e capacidades militares estendidas que eles não possuíam anteriormente. Como, por exemplo, permitir que a Austrália ganhe submarinos nucleares por meio do AUKUS ou, no caso, dar margem para que o Japão expanda seu alcance militar, como a construção de novas bases aéreas em Okinawa.

Ao fazer isso, Washington cada vez mais entende o Japão como um ativo crítico em uma contingência relacionada a Taiwan com a China, com o território japonês estando efetivamente a 100 quilômetros ou mais a leste da própria ilha. Assim, o Japão agora reconhece a ilha como uma variável crítica em sua própria política de defesa, porque se Taiwan cair para o domínio continental, o Japão será militarmente ‘xeque-mate’ pela China, que posteriormente mudará o equilíbrio de poder na Ásia contra os EUA. Uma unidade de mísseis está sendo construída em uma ilha japonesa perto da própria Taiwan. Embora Tóquio não reconheça oficialmente a independência de Taiwan e mantenha uma posição de ambiguidade estratégica sobre o assunto, suas relações muito próximas com os EUA e o fato de sua constituição ter sido alterada em 2014 para permitir uma ação militar em defesa de aliados aumentam a possibilidade de Japão intervindo diretamente em um conflito de Taiwan.













O que é notável é como o Japão não está apenas se voltando para os Estados Unidos para seu próprio expansionismo militar, mas também para outros países. Isso inclui relações mais profundas com o Reino Unido, Canadá e Austrália, entre outros. Por exemplo, o Japão construirá um “jato de caça de próxima geração” com o Reino Unido e a Itália, que envolverá o uso de IA. Embora seja claro que os Estados Unidos estão pressionando seus aliados a trabalharem juntos para tentar conter a China, por outro lado, tais movimentos também mostram como o Japão está tentando reafirmar sua própria independência estratégica com o objetivo de se estabelecer novamente como uma força militar. poder por direito próprio, algo que não tentou desde a década de 1940.

Tudo isso, porém, traz uma nova dinâmica de perigo para a Ásia. Em primeiro lugar, na região geográfica do nordeste da Ásia, a Rússia e a China veem o Japão como um potencial oponente militar e provavelmente se alinharão mais com relação a essa dinâmica. Em segundo lugar, o militarismo do Japão agrava uma situação já tensa com a Coreia do Norte, que, face a uma Tóquio mais forte, está motivada a aumentar as suas capacidades nucleares e de mísseis balísticos, encontrando maior justificação para o fazer. Em terceiro lugar, o sentimento de nacionalismo anti-japonês na China aumentará, o que significa que as tensões entre os dois aumentarão. E, finalmente, apesar de um aliado comum nos Estados Unidos, o que fará a Coreia do Sul diante de um Japão cada vez mais forte? Pode se sentir militarmente dominado ou isolado, o que também forçará o país a se armar ainda mais em meio a uma miríade de desafios. Como tal, o rearmamento do Japão terá um enorme efeito desestabilizador na Ásia, e é algo que Washington está feliz em ver ocorrer para manter sua influência sobre a região.