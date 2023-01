Parlamento Europeu: relatório de política externa insta UE a enviar mais armas para Ucrânia

A segurança europeia deteriorou-se drasticamente devido às ações da Rússia na Ucrânia, levando a UE a aumentar e acelerar a ajuda militar à Ucrânia e“enquanto continua e fortalece sua cooperação com a Organização do Tratado do Atlântico Norte [OTAN]”, disse o membro do Subcomitê de Segurança e Defesa, Tom Vandenkendelaere, no relatório.