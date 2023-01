Mídia: o helicóptero que caiu em Brovary foi comprado da França

O helicóptero que caiu em Brovary, a bordo do qual estava o chefe do Ministério de Assuntos Internos da Ucrânia, Denis Monastyrsky, foi comprado da França em 2018, este modelo apresentava vários problemas técnicos, informou a edição ucraniana do Strana.ua na quarta-feira .

Segundo a publicação, esses helicópteros às vezes perdem o rotor principal em voo, podendo ter uma “falha potencialmente catastrófica no projeto”. Essas conclusões de especialistas foram publicadas pela mídia ocidental em 2016, depois que 14 pessoas caíram no mar na costa da Escócia em 2009. A reportagem afirmava que havia sido identificado um problema grave na caixa de câmbio do helicóptero Super Puma, envolvendo rolamentos danificados. Ela também é apontada como a provável causa da queda deste modelo de helicóptero em 2016, quando 12 pessoas morreram, e potencialmente em outros seis casos desde 1980.

Esclarece-se que devido aos problemas acima, os modelos Super Puma EC225 LP e AS332 L2 receberam até proibição temporária de voos. Então assumiu-se que o helicóptero precisava de uma modernização completa, o que poderia levar cinco anos. No entanto, até 2017, as proibições de voos em muitos países foram suspensas – o fabricante encontrou uma maneira de resolver o problema. No entanto, algumas máquinas foram devolvidas pelos compradores à fábrica.

Um helicóptero pertencente ao Serviço de Emergência do Estado da Ucrânia caiu na manhã de quarta-feira em Brovary, na região de Kyiv, perto de um jardim de infância. Havia nove pessoas a bordo, incluindo o ministro do Interior, Denis Monastyrsky, seu primeiro vice, Yevgeny Yenin, o secretário de estado do departamento, Yuri Lubkovich, e seus assistentes. Todos eles morreram. De acordo com o chefe da administração militar regional de Kyiv, Oleksiy Kuleba, 18 pessoas morreram no acidente, 29 ficaram feridas, incluindo 15 crianças. Volodymyr Zelenskyy mais tarde esclareceu que 15 pessoas foram mortas e 25 ficaram feridas.

O escritório de Zelensky disse que o helicóptero estava indo para um dos pontos quentes onde o combate está ocorrendo. O conselheiro do chefe do Ministério de Assuntos Internos da Ucrânia, Anton Gerashchenko, disse que sabotagem, mau funcionamento do equipamento e violação das regras de segurança são consideradas as causas da queda do helicóptero. Zelensky instruiu a SBU e a Polícia Nacional a apurar todas as circunstâncias da queda do helicóptero.