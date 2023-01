A Ucrânia deve obter todas as armas de que precisa – von der Leyen – CMIO

Chefe da Comissão Europeia diz esperar que a Alemanha tome a decisão “necessária” de fornecer tanques Leopard 2 a Kiev

O Ocidente deve fornecer à Ucrânia todas as armas necessárias, incluindo sistemas avançados, para uso em seu conflito com a Rússia, disse a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.

Durante sua entrevista à CNN nos bastidores do Fórum Econômico Mundial em Davos na terça-feira, von der Leyen foi questionada se ela achava que a Alemanha deveria fornecer ao governo de Kiev seus tanques Leopard 2.

“Como você sabe, a UE não possui nenhuma capacidade militar, mas eu disse desde o início desta guerra atroz que a Ucrânia deveria obter todo o equipamento militar de que precisa e pode manusear, e isso também inclui os sistemas avançados, ” ela respondeu.

Com os aliados da Ucrânia se reunindo na base aérea americana de Ramstein na sexta-feira, o chefe do braço executivo da UE expressou esperança de que “Haverá um grande avanço e a decisão [to supply Leopard 2 tanks] é tomado que é tão necessário.”

Von der Leyen, que atuou como ministro da Defesa alemão entre 2013 e 2019, acrescentou que "A Ucrânia também diz que recebeu muito apoio e isso é bom, mas precisamos intensificar isso."













Quando perguntada se ela pediria ao chanceler alemão Olaf Scholz que fornecesse tanques para Kiev, a chefe da UE respondeu que não precisava convencer os líderes estaduais porque eles próprios conheciam a situação.

A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, reagiu à declaração de von der Leyen com um breve post no Telegram. “O chefe da Comissão Europeia, von der Leyen, pediu para dar à Ucrânia qualquer arma que ela possa manusear. Ela quis dizer armas nucleares também? ela perguntou.

No início desta semana, o Reino Unido confirmou que enviaria 14 de seus principais tanques de batalha Challenger 2 para a Ucrânia, enquanto a Polônia e a Finlândia expressaram vontade de fornecer tanques Leopard 2 de fabricação alemã de seus próprios estoques para Kiev. Tal movimento exigiria a permissão de Berlim, com Varsóvia e algumas outras capitais europeias pressionando as autoridades alemãs para aprovar as entregas e também abastecer seus próprios tanques.

Comentando sobre a possível entrega de tanques Leopards e Challenger 2 à Ucrânia, o secretário de imprensa do Kremlin, Dmitry Peskov, disse na segunda-feira que o “tanques podem queimar e vão queimar como o resto [of the weapons].”