Rublo e yuan dominam o comércio Rússia-China – Lavrov – CMIO

Moscou e Pequim estão tentando depender menos dos instrumentos financeiros ocidentais à medida que seu relacionamento se fortalece, diz o ministro das Relações Exteriores da Rússia

Metade do volume de negócios entre a Rússia e a China é realizado em moedas nacionais e sua participação está crescendo rapidamente, anunciou o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, na quarta-feira.

Falando em entrevista coletiva sobre os resultados das atividades da diplomacia russa em 2022, Lavrov afirmou que sem “movimentos que podem minar nossas relações” e prejudicar os participantes do mercado, a Rússia e a China estão reduzindo a dependência de “Instrumentos ocidentais e parceiros não confiáveis.”

Nos últimos anos, a Rússia e seus parceiros comerciais, incluindo Índia e China, intensificaram o uso de moedas domésticas em acordos mútuos em um esforço para se afastar do dólar americano e do euro.

Os países alcançaram níveis de cooperação sem precedentes no ano passado, com a China se tornando o principal parceiro comercial da Rússia em novembro, apesar das restrições do Covid-19 no país asiático, informou o Financial Times.

O comércio entre as duas nações aumentou quase um terço em 2022, para mais de US$ 190 bilhões, segundo dados da Alfândega da China, e pode atingir a meta de US$ 200 bilhões dois anos antes do previsto.

A China exportou US$ 76,1 bilhões em mercadorias para a Rússia em 2022, um aumento de 12,8% em relação ao ano anterior, enquanto os embarques da Rússia para a China aumentaram 43,4%, para US$ 114,1 bilhões. Somente em dezembro, o volume de negócios entre os dois países totalizou US$ 17,8 bilhões, mostraram os dados.

Os economistas esperam que os volumes comerciais cresçam ainda mais depois que Pequim suspendeu as restrições da Covid que impactavam negativamente o comércio.

