Moderna quer quadruplicar o preço de sua vacina Covid-19, já que centenas morrem por dia – CMIO

A empresa se beneficiou de pesquisas financiadas pelos contribuintes e contatos garantidos, mas planeja extorquir os americanos

Com o esgotamento do estoque de vacinas do governo federal dos EUA para residentes, a Moderna agora planeja aumentar o custo de sua vacina de US$ 26 para até US$ 130 em uma decisão que compreensivelmente irritou os americanos.

Uma das principais acusações contra essa óbvia manipulação de preços foi sido senador independente dos EUA Bernie Sanders Quem observa – além do fato de que os contribuintes americanos financiaram toda a pesquisa e desenvolvimento da vacina no valor de US$ 1,7 bilhão e garantiu bilhões de dólares em vendas em todo o mundo – é o fato de que custa apenas US$ 2,85 para produzir um único dose.

Ele mostra a ganância desenfreada da Big Pharma e da classe capitalista dos EUA em geral, que estão dispostos a pagar os americanos pobres e da classe trabalhadora de uma droga potencialmente salva-vidas. Isso é especialmente pronunciado quando o país está preso em um platô virtual de casos, onde dezenas de milhares são hospitalizados todas as semanas e centenas morrem todos os dias, o que obviamente contribui para o declínio da expectativa de vida nos EUA.

Em praticamente todos os outros países civilizados, tal coisa não seria possível. Existem leis em vigor para proteger os consumidores e pacientes. Não é assim nos Estados Unidos: as grandes empresas farmacêuticas são basicamente livres para definir os preços que acharem adequados, apesar dos prejuízos à saúde pública.

Como observa Sanders, houve um tempo em nosso país em que os fabricantes de medicamentos agiam para o bem público. Por exemplo, quando Jonas Salk inventou a vacina contra a poliomielite, ele recusou uma patente que poderia facilmente torná-lo um bilionário no valor de US $ 7 bilhões. Mas o CEO da Moderna, Stéphane Bancel, que está promovendo uma vacina COVID-19 financiada pelos contribuintes, tornou-se bilionário da noite para o dia e vale US$ 6,2 bilhões. A justaposição não poderia ser mais ilustrativa de como as coisas mudaram.













O governo dos Estados Unidos tem o direito legal de estabelecer um teto de preço para drogas e medicamentos que ajudou a desenvolver por meio de fundos públicos. Para que os EUA possam efetivamente “viver com o vírus,” isso deve ser um pré-requisito. Jabs devem ser baratos e acessíveis. Eles não são nem neste momento. Em minha última viagem aos Estados Unidos para obter um reforço bivalente na zona rural da América, era absolutamente impossível. Nova York era outra história. Havia quiosques em cada esquina para promover o jab – mas não no coração americano. Não podemos ter um sistema médico desigual e desarticulado.

Além disso, essa insana ganância corporativa dá crédito àqueles que veem os jabs como uma conspiração ou, pelo menos, uma ajuda para a Big Pharma. Com essas decisões sendo tomadas por executivos da indústria farmacêutica, como você pode culpá-los? Não me incluo neste grupo – mas posso ver facilmente o ponto de vista deles à luz desta notícia. Quando o status quo – que você recebe seu jab e recebe um reforço a cada poucos meses ou mais – enche os bolsos dos bilionários, como alguém pode ver isso como moral ou desejável? Sou pró-saúde pública, mas discordo do princípio de enriquecer bilionários.

Isso não apenas afetará os bolsos dos americanos médios, muitos dos quais não têm seguro, mas também afetará significativamente os orçamentos de programas como o Medicaid, que fornece assistência médica para famílias de baixa renda. Isso sobrecarregará ainda mais os contribuintes downstream, aumentando o preço do programa. O custo em termos de dólares e vidas será de milhões (mínimo) e milhares, respectivamente, embora seja difícil estimar neste momento.

A Moderna faturou cerca de US$ 19 bilhões em dois anos e concedeu generosos pacotes de compensação a seus executivos com base no dinheiro e garantias dos contribuintes. Além do já mencionado bilionário que Moderna produziu, há uma lista de outros. E tudo isso durante uma pandemia que já matou mais de 1,1 milhão de americanos. Isso é inconcebível.

Não consigo pensar em uma única justificativa para esse aumento de preço que não seja beneficiar os acionistas da Moderna. Nenhum. O objetivo do dinheiro do contribuinte que desembolsamos era defender a saúde pública. Bem, Moderna claramente poderia dar a mínima. Isso é imoral além da crença e a empresa deve ser responsabilizada por seu comportamento – seja pelo governo ou pelo público.