Parlamento Europeu escolhe novo vice-presidente após escândalo de corrupção

No início de dezembro do ano passado, policiais e promotores belgas realizaram várias prisões e buscas em Bruxelas, sede do Parlamento Europeu, enquanto investigavam denúncias de corrupção ligadas à Copa do Mundo no Catar. Em particular, a polícia deteve a Vice-Presidente do Parlamento Europeu, a política grega Eva Kaili e o seu companheiro, e procedeu-se a uma busca no local de residência.