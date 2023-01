Blinken: EUA cometeram 'erro terrível' ao sair do acordo nuclear, mas JCPOA 'não é mais prioridade'

Em conferência de imprensa na terça-feira (17) com o secretário de Relações Exteriores do Reino Unido , o secretário de Estado norte-americano,, disse que o acordo nuclear com o Irã não é mais uma prioridade para a agenda dos Estados Unidos

Ao mesmo tempo, Blinken ressaltou que, no que diz respeito ao acordo nuclear, “os resultados e o sucesso” do JCPOA quando implementado em 2015 mostram que o caminho da diplomacia é o certo, uma vez que “colocou o programa nuclear do Irã em uma caixa”, mas que ao ter saído do pacto em 2018, Washington “cometeu um erro terrível por ter rasgado e abandonado o acordo” e neste momento “lida com os resultados”.