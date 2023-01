Taipei alerta para ‘pior cenário’ no impasse com Pequim – CMIO

A China pode fazer de Taiwan seu “bode expiatório” se não conseguir outras vitórias, afirma o ministro das Relações Exteriores

Pequim é agora “mais provável” para atacar Taiwan nos próximos anos, Joseph Wu, ministro das Relações Exteriores da ilha autônoma, alertou na quarta-feira. E se o presidente Xi Jinping fizer isso, pode ser uma tentativa de desviar a atenção do público dos problemas domésticos, acrescentou.

Falando à Sky News, Wu observou que a situação ao redor da ilha “no ano passado em comparação com os dois anos anteriores é muito pior.” No entanto, ele também destacou que “para mim, 2027 é o ano que precisamos observar.”

O ministro explicou que 27 é o ano em que Xi Jinping provavelmente entrará em seu quarto mandato. “Se em seus três mandatos anteriores ele não pode reivindicar nenhuma conquista durante seu mandato, ele pode precisar pensar em outra coisa para reivindicar como sua conquista ou seu legado”, disse. Wu explicou.

Diante desse cenário, Wu teme que “Taiwan pode se tornar seu bode expiatório.” Segundo o ministro Xi “pode ​​querer recorrer ao uso da força ou criar uma crise externamente para desviar a atenção doméstica ou mostrar aos chineses que conseguiu alguma coisa.”













O ministro das Relações Exteriores de Taiwan também afirmou que o “pior cenário” em termos do impasse com Pequim tornou-se “mais provável,” citando o aumento da atividade militar chinesa ao redor da ilha. “Muitas vezes, você vê como a soma de um pequeno acidente pode desencadear uma grande guerra”, ele admitiu.

As declarações do ministro ocorrem quando o presidente de Taiwan, Tsai Ing-wen, anunciou no mês passado que a ilha estenderia o serviço militar obrigatório de quatro meses para um ano a partir de 2024, culpando Pequim “intimidação e ameaças contra Taiwan” para a decisão.

A China denunciou a medida, alertando que isso só levaria a que a população da ilha fosse usada como “bucha de canhão” para apoiar Taipei “separatista” ambições.

Em outubro, Xi afirmou que, embora Pequim busque a reunificação pacífica com Taiwan, “nunca prometerá desistir do uso da força”, embora reservando a opção de “tomar todas as medidas necessárias” para atingir esse objetivo.

Pequim considera Taiwan um território chinês soberano sob sua política de Uma China. A ilha é governada por nacionalistas desde 1949, quando eles fugiram do continente com a ajuda dos Estados Unidos depois de perder a Guerra Civil Chinesa para os comunistas.