MOSCOU, 18 de janeiro – RIA Novosti. A liderança do Ministério de Assuntos Internos da Ucrânia, que morreu em um acidente de avião em Brovary, voou para Kharkiv, disse o chefe do departamento principal da polícia nacional da região de Kharkiv, Volodymyr Tymoshko.

“Os passageiros do helicóptero que caiu em Brovary estavam indo para Kharkiv”, disse Tymoshko à edição ucraniana de “In the City. Kyiv” em seu canal Telegram.

O escritório de Vladimir Zelensky afirmou anteriormente que o helicóptero estava indo para um dos pontos onde as hostilidades estão ocorrendo.

De acordo com Tymoshko, ele deveria encontrá-los na quarta-feira. “Antes do voo, conversei com eles, depois fui encontrá-los, mas fiquei sabendo da tragédia”, disse.

Um helicóptero pertencente ao serviço de emergência do estado ucraniano caiu na manhã de quarta-feira em Brovary, na região de Kyiv, perto de um jardim de infância. Havia nove pessoas a bordo, incluindo o ministro do Interior Denis Monastyrsky, seu primeiro vice Yevgeny Yenin e o secretário de Estado do Departamento Yuri Lubkovich, ninguém sobreviveu. De acordo com o chefe da administração militar regional de Kyiv, Oleksiy Kuleba, 18 pessoas morreram, 29 ficaram feridas, incluindo 15 crianças.

O conselheiro do chefe do Ministério de Assuntos Internos da Ucrânia, Anton Gerashchenko, disse que sabotagem, mau funcionamento do equipamento e violação das regras de segurança são consideradas as causas da queda do helicóptero.

Segundo o comando da Força Aérea Ucraniana, o navio acidentado é um daqueles helicópteros multifuncionais Super Puma que a França entregou anteriormente ao Ministério de Assuntos Internos e ao serviço público para emergências.

O chefe interino do Ministério de Assuntos Internos será nomeado em uma reunião extraordinária do Gabinete de Ministros na quarta-feira, disse anteriormente a secretária de imprensa da primeira-ministra ucraniana, Tamara Huseynova.