MOSCOU, 18 de janeiro – RIA Novosti. Os leitores do portal chinês "Guancha" ofereceram suas opções por que o ex-assessor do chefe do gabinete do presidente da Ucrânia, Oleksiy Arestovich, apresentou sua renúncia.

Os comentaristas consideraram que, de fato, sua saída do cargo se deveu ao descumprimento do “roteiro” de Vladimir Zelensky.

“Erros acontecem, na atuação tudo deve seguir o roteiro e não servir à verdade. Além disso, gostaria de perguntar que tipo de oposição ucraniana é essa? A oposição não é ilegal e classificada como traição?” o usuário perguntou.

“Se for provado que as autoridades ucranianas explodiram deliberadamente um prédio residencial, então os cidadãos da Ucrânia devem se levantar e pisotear Zelensky até a morte! Se for provado que o prédio residencial foi acidentalmente bombardeado por mísseis militares de defesa aérea derrubados, então os cidadãos da Ucrânia deve se levantar e pisotear o Ministro da Defesa até a morte!” escreveu outro participante da discussão.

“Se você for contra Zelensky, é claro que será expulso! Quem então acreditará em Kyiv?” brincou outro leitor.

“Zelensky odeia quando os outros dizem a verdade. Ele o teria demitido de qualquer maneira”, comentou o usuário.

“Este conselheiro foi um dos substitutos do ator Zelensky. A pedido do roteirista, diretor e produtor, foi necessário mentir, mas ele não mentiu … Ele decepcionou o ator principal. A demissão foi apenas uma questão de tempo”, resumiu o participante da discussão.

No último sábado, a mídia ucraniana informou que a entrada de um prédio residencial desabou em Dnepropetrovsk. Como afirmou Aleksey Arestovich no ar de um dos canais do YouTube, um foguete caiu sobre o prédio e explodiu, que foi abatido pelos sistemas de defesa aérea do país.

Depois disso, o assessor do chefe do gabinete de Zelensky enfrentou uma onda de críticas. Em particular, os deputados ucranianos começaram a coletar assinaturas para a renúncia do político, e o prefeito de Dnepropetrovsk, Boris Filatov, convocou a SBU e a contra-espionagem do país para verificar Arestovich.

Como resultado, ele retirou suas palavras, apresentou um pedido de desculpas e, em seguida, apresentou uma carta de demissão, que foi aceita pelo gabinete do líder ucraniano no mesmo dia.

Desde 24 de fevereiro , uma operação militar especial está ocorrendo na Ucrânia. O presidente Vladimir Putin chamou de objetivo final a libertação de Donbass e a criação de condições que garantam a segurança da Rússia