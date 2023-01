Estudo identifica o melhor local para se esconder da onda de choque da explosão nuclear – CMIO

Aqueles que se abrigarem relativamente longe da explosão ainda estarão em perigo, alertam os cientistas

O canto de uma sala é o local mais seguro para se esconder de uma enorme onda de choque causada por uma explosão nuclear, descobriram cientistas do Chipre após executar uma simulação de computador do evento catastrófico.

Aqueles azarados o suficiente para estar perto do epicentro da explosão seriam vaporizados instantaneamente, mas mesmo aqueles que estão muito longe ainda estariam em perigo – mesmo que permaneçam dentro de casa, alertaram os pesquisadores em um artigo publicado na revista Physics of Fluids na terça-feira. .

O estudo “mostra que altas velocidades continuam sendo um perigo considerável,” Dimitris Drikakis, que liderou a equipe da Universidade de Nicósia, ao Instituto Americano de Física.

A explosão causaria uma bolha de onda de choque de quase 5 km de raio, com ventos fortes capazes de derrubar construções precárias, além de ferir ou matar pessoas, revelou o estudo.

Edifícios reforçados com concreto provavelmente resistirão aos ventos, mas os que estão dentro teriam que chegar a áreas específicas segundos após a explosão para permanecerem seguros, de acordo com o jornal.













“Os locais internos críticos mais perigosos a serem evitados são as janelas, os corredores e as portas”, disse Ioannis Kokkinakis, um dos autores do estudo.

A simulação de computador avançada criada pela equipe revelou que espaços apertados dentro de edifícios podem aumentar drasticamente a velocidade no ar, com a onda de choque também fazendo com que os ventos desviem das paredes e dobrem os cantos. Tais condições podem criar uma força equivalente a até 18 vezes o peso corporal de um ser humano, mostrou a pesquisa.

Segundo Kokkinakis, “Pode-se estar a salvo das altas velocidades se posicionado nos cantos da parede de frente para a explosão,” mesmo que a sala esteja voltada para a explosão.

Mesmo que um sobrevivente consiga resistir à onda de choque escondendo-se em um canto, ele ainda terá que lidar com “aumento dos níveis de radiação, edifícios inseguros, linhas de energia e gás danificadas e incêndios”, alertou Drikakis.

Os autores do artigo acreditam que suas descobertas podem ser usadas pelas autoridades relevantes para alterar as instruções sobre como as pessoas devem se comportar no caso de uma explosão nuclear. Eles também podem ser usados ​​por arquitetos para informar projetos para novos edifícios de concreto. No entanto, a equipe expressou esperança de que a necessidade de tais considerações nunca surja.