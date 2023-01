Von Der Leyen declara objetivo das sanções anti-Rússia da UE – CMIO

As penalidades ocidentais causarão “uma década de regressão”, diz o presidente da Comissão Europeia ao WEF

As sanções da UE visam mergulhar a economia russa em uma recessão nos próximos anos e privar o país de tecnologias cruciais, disse a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, em um discurso no Fórum Econômico Mundial (WEF) em Davos na terça-feira.

O bloco europeu impôs nove rodadas de sanções contra a Rússia desde o início do conflito na Ucrânia, visando muitos setores da economia, incluindo energia, alta tecnologia, aviação, bancos, mineração, automotivo e outras indústrias.

“Colocamos em prática as sanções mais fortes de todos os tempos, que deixam a economia russa enfrentando uma década de regressão e sua indústria carente de qualquer tecnologia moderna e crítica”, disse. disse von der Leyen.

As últimas restrições entraram em vigor em dezembro e incluem novos controles de exportação e restrições a produtos e tecnologias de uso duplo, além de produtos e tecnologias que podem ser usados ​​nos setores de defesa e segurança. As medidas têm como alvo os principais produtos químicos, agentes nervosos, equipamentos de visão noturna e radionavegação, bem como componentes eletrônicos e de TI.

Bruxelas agora está trabalhando no próximo lote de penalidades, que supostamente terá como alvo a indústria nuclear da Rússia e o comércio de diamantes. Outras penalidades que a UE está correndo para implementar simbolicamente até 24 de fevereiro incluem cortar mais bancos russos do sistema global de mensagens SWIFT e proibir mais meios de comunicação do país.

Enquanto isso, o presidente russo, Vladimir Putin, disse na terça-feira que a economia do país está tendo um desempenho “muito melhor do que não apenas nossos oponentes, mas até nós mesmos previmos” e está em curso para uma maior estabilização.

