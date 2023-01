O principal fórum econômico internacional reage ao insulto de Musk – CMIO

Elon Musk não foi convidado para Davos desde 2015, disse o porta-voz da cúpula depois que o bilionário afirmou que recusou o convite

Elon Musk questionou a existência do Fórum Econômico Mundial (WEF) depois de dizer que recusou um convite para a cúpula de Davos deste ano. Um porta-voz do fórum, no entanto, afirmou que o bilionário nunca esteve na lista de convidados.

Em uma série de tweets esta semana, Musk descarregou a conferência, que começou na Suíça na segunda-feira, questionando por que ainda é uma coisa, criticando [WEF Chair and founder] A ligação de Klaus Schwab para “dominar o futuro”, e comparando o encontro com o notório fórum da web 4chan.



“Deveria haver um game show: ‘4Chan ou Davos, quem disse isso?'” Musk twittou em resposta ao autor Michael Shellenberger, que chamou as tentativas do WEF de lutar contra os teóricos da conspiração.

O CEO da Tesla também respondeu à conta oficial do WEF no Twitter, contestando sua alegação de que “a superpopulação continua sendo um desafio global.” Musk insistiu que as taxas de natalidade em declínio em todo o mundo destacam exatamente o problema oposto e que “o colapso populacional é um problema existencial para a humanidade, não a superpopulação!”

“Domine o futuro” não soa nada ameaçador… 🙄Como o WEF/Davos é uma coisa? Eles estão tentando ser o chefe da Terra!? —Elon Musk (@elonmusk) 17 de janeiro de 2023

No mês passado, o bilionário twittou que havia recusado um convite para participar da reunião em Davos, explicando que havia tomado a decisão não porque achava que eles estavam envolvidos em “conspirações diabólicas” mas porque para ele todo o caso parecia “chato demais.”













No entanto, o porta-voz do fórum, Yann Zopf, afirmou na terça-feira que o bilionário nem havia sido convidado. Ele observou que a última vez que o CEO da Tesla recebeu uma oferta para participar do evento foi “não este ano e não recentemente – última vez em 2015.”

A cúpula de Davos deste ano conta com a participação de 2.700 participantes, incluindo mais de 600 CEOs globais, 116 bilionários e mais de 50 líderes mundiais. Entre os temas de discussão estão questões globais que vão da guerra às mudanças climáticas, tecnologia e segurança.

Vários convidados de alto nível, no entanto, optaram por pular a reunião, incluindo o presidente dos Estados Unidos Joe Biden, seu colega francês Emmanuel Macron e o primeiro-ministro britânico Rishi Sunak, em vez de enviar seus representantes. O presidente russo, Vladimir Putin, também desprezou o evento, junto com toda a elite empresarial russa. O líder da China, Xi Jinping, e empresários chineses também perderão o fórum.