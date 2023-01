Zelensky instruído a estabelecer as circunstâncias do acidente de helicóptero em Brovary

Volodymyr Zelenskyy disse que instruiu o Serviço de Segurança da Ucrânia e a Polícia Nacional a descobrir todas as circunstâncias da queda do helicóptero com a liderança do Ministério de Assuntos Internos a bordo.

“Instruí o Serviço de Segurança da Ucrânia, em cooperação com a Polícia Nacional da Ucrânia e outros órgãos autorizados, a apurar todas as circunstâncias do incidente. Todos os serviços estão trabalhando no local da tragédia. Minhas condolências a todas as famílias e amigos das vítimas”, escreveu Zelensky em seu canal no Telegram.