“Falando no mundo árabe, não se pode deixar de mencionar a óbvia insatisfação de nossos colegas com o fato de que o Ocidente exige diariamente algo sobre a Ucrânia (para se posicionar contra a Federação Russa) e não faz nada sobre o problema palestino, isso causa uma decepção muito profunda”, disse ele durante a coletiva de imprensa anual de encerramento.

Rússia planeja contatos com autoridades iraquianas, diz Lavrov

Segundo Lavrov, o acordo inter-líbio também está parado, os problemas persistem no Iraque e em outros países da região.

“Agradecemos que nossos colegas vejam que temos uma posição diferente. Não estamos abandonando nossos esforços na questão palestina, na Síria, no assentamento da Líbia, no Iraque, agora estamos planejando contatos de alto nível com nossos colegas iraquianos. “, disse ele. ministro.