O produto interno bruto (PIB) da Rússia caiu apenas 2,1% nos primeiros 11 meses do ano passado, o que é muito melhor do que o projetado, disse o presidente Vladimir Putin na terça-feira. Ele estava abrindo uma reunião do governo sobre questões econômicas, que realizou por videoconferência.

Segundo o líder russo, a queda para o ano inteiro deve ser de 2,5%, enquanto a dinâmica real no ano passado foi positiva.

Putin disse que a inflação na Rússia em 2022 foi de 11,9%, o que também foi menor do que as previsões, incluindo as do banco central do país.

O chefe de Estado pediu uma “aumento tangível” nos salários dos cidadãos russos em 2023, observando que o aumento dos preços afeta diretamente a renda dos consumidores. “Isto é fundamentalmente importante tanto para os rendimentos reais dos cidadãos como para a economia como um todo,” ele enfatizou.

Segundo Putin, no primeiro trimestre deste ano, a inflação cairá para 5% e no segundo trimestre será inferior a 4%.













Putin defendeu a manutenção da tendência positiva no desenvolvimento da economia, destacando as taxas de crescimento dos complexos agroindustrial e militar-industrial. Quanto a este último, algumas empresas passaram a trabalhar 24 horas por dia, ganhando força, segundo o presidente.

Falando sobre os produtores de gás russos, ele observou que eles tiveram um bom ano em 2022.

“Ao mesmo tempo, observo que os preços mundiais do gás aumentaram significativamente devido às ações dos países ocidentais e, como resultado, os produtores e exportadores de gás russos obtiveram bons lucros nos últimos dois anos e aumentaram significativamente os pagamentos ao país. sistema orçamentário”, disse Putin.

Ele também observou que a produção de gás natural na Rússia em 2022 diminuiu 11,8%.

