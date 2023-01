Volta do Brasil ao cenário internacional é 'oportunidade histórica' para a CELAC, diz analista

Report This Content

participar de uma nova cúpula da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (CELAC) após três anos de participação suspensa por iniciativa do ex-presidente Jair Bolsonaro (2019-2023). Brasil se prepara para(CELAC) após três anos de participação suspensa por iniciativa do ex-presidente Jair Bolsonaro (2019-2023).

reunião vai contar novamente com 33 países no bloco. O atual presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, vai participar da cúpula da CELAC que vai ser realizada no dia 24 de janeiro em Buenos Aires, no âmbito da presidência pro tempore da Argentina. Com a presença de Lula, a

retorno do Brasil à CELAC deve ser pensado como uma grande oportunidade histórica“. Em diálogo com a Sputnik, a argentina Tamara Lajtman, doutora em Ciências Sociais e mestre em Estudos Latino-Americanos, considerou que “o“.

Para a especialista, “a decisão de retornar à CELAC significa que o Brasil vai recuperar aquele histórico papel internacional que já teve”, e acrescentou que o país é “um ativo fundamental para reviver e fortalecer os diversos processos de integração regional em curso”.

Lajtman lembrou que, embora “o regionalismo sul-americano tenha sido um projeto geopolítico brasileiro de longa data”, tanto o governo Bolsonaro quanto o de Michel Temer (2016-2019) “se afastaram radicalmente” dessa concepção.

entregou uma carta formal ao ministro das Relações Exteriores e Culto, Santiago Cafiero. O país formalizou sua reincorporação ao mecanismo no dia 12 de janeiro , pelas mãos do embaixador do Brasil na Argentina, Reinaldo José de Almeida Salgado, quee Culto, Santiago Cafiero.

Contexto favorável para CELAC

dada a convergência ideológica de Gustavo Petro na Colômbia, Gabriel Boric no Chile, Alberto Fernández na Argentina e Andrés Manuel López Obrador no México — os dois últimos com menos de um e dois anos de mandato, respectivamente. A participação do Brasil no mecanismo ocorre em um contexto favorável ao consenso,de Gustavo Petro na Colômbia, Gabriel Boric no Chile, Alberto Fernández na Argentina e Andrés Manuel López Obrador no México — os dois últimos com menos de um e dois anos de mandato, respectivamente.

Para Lajtman, a CELAC “será apoiada pelo pivô geopolítico da Argentina, Brasil e México, tanto político quanto financeiro, já que são as principais economias da região”.

reforçará o papel da CELAC como porta-voz da região em diversas instâncias multilaterais como a ONU”, disse a pesquisadora argentina, que acrescentou que “é sem dúvida um momento muito oportuno para uma CELAC fortalecida e com Da mesma forma, o retorno do Brasil ao bloco “como a ONU”, disse a pesquisadora argentina, que acrescentou que “é sem dúvida um momento muito oportuno para uma CELAC fortalecida e com mais corpo institucional”.

O mecanismo vai poder dar continuidade a algumas iniciativas lançadas desde a presidência pro tempore do México e continuadas pela Argentina e, por sua vez, aproveitar o contexto favorável para dar continuidade a outras ações de diversos órgãos, como a implementação do Plano Integral de Autossuficiência Sanitária, em conjunto com a Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (CEPAL), concretizar a Agência Espacial da América Latina e Caribe (ALCE) ou apostar em uma convergência com a União de Nações Sul-Americanas (Unasul).

financiamento do bloco e a flexibilização do mecanismo intergovernamental — que precisa definir se determinadas decisões vão ser adotadas por maioria simples, por exemplo —, a criação de uma Secretaria Executiva que poderia ser rotativa por sub-regiões e o papel da Lajtman também estimou que na próxima cúpula as discussões devem ser sobre o— que precisa definir se determinadas decisões vão ser adotadas por maioria simples, por exemplo —, a criação de uma Secretaria Executiva que poderia ser rotativa por sub-regiões e o papel da Organização dos Estados Americanos (OEA), órgão que, segundo a especialista, tem se mostrado, sob a gestão de Luis Almagro, ter “um caráter totalmente intervencionista e contrário aos processos democráticos regionais”.

A analista argentina também alertou que “é fundamental chegar a acordos que permitam superar as assimetrias” com a União Europeia (UE), bloco com o qual a CELAC retomou a aproximação e com o qual se espera realizar uma Cúpula em Bruxelas, segundo o chanceler argentino, Santiago Cafiero.

Por sua vez, Lajtman descreveu como “fundamental” pensar em uma simbiose entre a Unasul e a CELAC, já que as considerava “complementares”. Enquanto a CELAC tem o desafio de reunir 33 países da região com diferentes posições político-ideológicas e levar essa voz ao cenário internacional, a Unasul pode avançar na integração física, regulatória, com políticas comuns de desenvolvimento, assegurou.





