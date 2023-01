Projeto de lei anti-Rússia dos EUA ‘totalmente injustificado’ – FM sul-africano – CMIO

A legislação que visa as supostas operações malignas de Moscou no continente deve ser descartada, disse um diplomata sênior

Os EUA devem descartar seu projeto de lei “Contra as Atividades Russas Malignas na África” porque a legislação está em desacordo com o direito internacional, disse o ministro das Relações Exteriores da África do Sul, Naledi Pandor, na quarta-feira.

Em entrevista ao canal de notícias Sputnik, Pandor afirmou que o projeto de lei de Washington “deveria realmente ser morto” Porque “é totalmente injustificável.” “Acho que é uma intrusão que vai contra o direito internacional”, ela observou, acrescentando que as autoridades sul-africanas deixaram isso claro para seus colegas americanos.

“Nós até nos reunimos com o redator da legislação inicial e indicamos a ofensa que vemos com esta proposta de legislação em particular”, ela disse.

Pandor também prometeu que a África do Sul continuaria “para defender que esse projeto de lei seja rasgado e não prosseguir de qualquer forma ou estado.”













Ela também observou que a legislação ainda não foi aprovada e está marcada para debate no Senado dos EUA. O projeto de lei foi apresentado pela primeira vez à Câmara dos Representantes no final de março e foi aprovado um mês depois por uma enorme maioria bipartidária.

Se o projeto de lei fosse sancionado, os EUA teriam de “avaliar regularmente a escala e o escopo” das atividades da Rússia na África que minam os objetivos e interesses de Washington. Também exigiria que os EUA “responsabilizar” através de sanções ou outras restrições governos e funcionários russos e africanos “que são cúmplices em ajudar tais influências e atividades malignas.”

A África do Sul já expressou preocupação com a legislação proposta. Em setembro, o presidente Cyril Ramaphosa alertou que os africanos não deveriam ser “punido” por sua posição histórica de não-alinhamento em meio ao conflito na Ucrânia. “Acho que vai prejudicar a África e marginalizar o continente”, disse. ele disse na época.

O projeto de lei criou ondas não apenas na África do Sul, mas também nas nações vizinhas. Em agosto, a Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC), que reúne 16 países da região, afirmou que a lei tornaria o continente “alvo de medidas unilaterais e punitivas”.

Desde a escalada do conflito na Ucrânia em fevereiro passado, a África do Sul se recusou a aderir às sanções ocidentais contra a Rússia, com Ramaphosa argumentando no final de maio que as restrições prejudicariam “países espectadores”.