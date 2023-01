UE deixa porta dos fundos aberta para petróleo russo sancionado – Bloomberg – CMIO

Espera-se que a Índia refine o petróleo sancionado e o envie de volta ao bloco como diesel

A Índia pode aumentar substancialmente suas exportações de óleo diesel para a UE, refinado do petróleo russo alvo de sanções ocidentais, informou a Bloomberg na segunda-feira.

O esquema não violaria os regulamentos da UE, mas destaca a ineficiência inerente à política de sanções, observa o relatório.

A proibição da UE de quase todas as importações de produtos petrolíferos russos entra em vigor em 5 de fevereiro, coincidindo com a implementação de um teto de preço para o petróleo bruto transportado por via marítima enviado do país sancionado. As últimas penalidades relacionadas à Ucrânia proíbem as empresas ocidentais de fornecer serviços, como seguros, para carregamentos de petróleo russos, a menos que sejam comprados a US$ 60 ou menos por barril. Espera-se que o teto seja revisto dependendo das condições de mercado.

Até recentemente, a Rússia era o maior fornecedor externo de diesel para os países da UE, que aumentaram as compras antes do corte.

Devido às sanções, projeta-se que o mercado global sofrerá um grande redirecionamento dos fluxos de diesel, já que novos importadores de petróleo russo estão enviando combustível de volta aos antigos compradores. Os analistas esperam um risco crescente de preços mais altos no curto prazo. Entre os novos compradores de produtos petrolíferos russos sancionados estarão comerciantes na África, América Latina e possivelmente na Ásia.













“A perda de barris russos é enorme e substituí-los será um grande desafio logístico”, disse. Keshav Lohiya, fundador da consultoria Oilytics, disse à Bloomberg. “Mas o mercado está precificando menos em pânico, pois os mercados e os fluxos comerciais se mostraram resistentes. Este será um novo redirecionamento do diesel”.

O papel da Índia no fornecimento aos estados membros da UE é supostamente significativo, já que o país do sul da Ásia se tornou um dos maiores importadores de petróleo bruto russo com desconto desde o ano passado.

No início de 2022, a participação da Rússia nas importações de petróleo da Índia era de apenas 0,2%. No final do ano passado, havia crescido para quase um milhão de barris por dia, chegando a mais de 20% da pauta de importação de petróleo do país. A Índia, terceiro maior importador mundial de petróleo bruto depois da China e dos Estados Unidos, permaneceu como o maior importador da Rússia por três meses consecutivos até dezembro.

A Índia, juntamente com os EUA, recentemente aumentou as exportações de diesel, o pilar de combustível da economia global, para a UE, já que os níveis de produção atualmente excedem o consumo interno.

