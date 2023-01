Número de mortos em queda de helicóptero em Brovary sobe para cinco

“Na manhã de 18 de janeiro , uma explosão foi ouvida em Brovary, na região de Kyiv – um helicóptero caiu perto de um jardim de infância. De acordo com informações preliminares, cinco pessoas morreram no local”, disse Pryanishnikova ao canal de TV.

Ela observou que a polícia está trabalhando no local, as equipes de resgate estão eliminando as consequências do incêndio. Segundo a polícia, há vítimas.