Embarques marítimos de petróleo da Rússia sobem para alta de 10 meses – mídia – CMIO

As exportações de petróleo bruto marítimo da Rússia subiram para 3,8 milhões de barris na semana passada, atingindo seu nível mais alto desde abril, informou a Bloomberg na segunda-feira. Na semana até 13 de janeiro, os volumes agregados de petróleo bruto transportado pelo mar russo subiram 30%.

Em termos físicos, o crescimento foi de 876 mil barris por dia. Os embarques do Báltico aumentaram em 626.000 barris por dia em comparação com a semana anterior, enquanto as cargas enviadas do Mar Negro e dos portos do país no Pacífico também aumentaram. Ao mesmo tempo, o crescimento do volume diário nos portos do Mar Negro foi de 47%.

No geral, as exportações marítimas cresceram 550.000 barris por dia e totalizaram 3,06 milhões de barris por dia, o maior nível desde novembro. Os embarques para a Ásia dispararam, enquanto os para a Europa quase pararam.

O aumento nas exportações marítimas é parcialmente atribuído a uma queda nos fluxos de oleodutos para compradores tradicionais em toda a UE. No entanto, a queda relacionada ao clima ameno, que reduziu os fluxos semanais em mais da metade, teria saído do cálculo.

Os lucros russos com as tarifas de exportação de petróleo bruto, no entanto, aumentaram muito menos acentuadamente. Todas as cargas embarcadas na semana passada foram tributadas pela baixa alíquota de janeiro, enquanto vários embarques realizados na semana anterior foram tributados à alíquota de dezembro, mais de duas vezes e meia maior.













A União Europeia, os países do G7 e a Austrália introduziram um teto de preço de US$ 60 por barril para o petróleo russo em 5 de dezembro. Japão e Grã-Bretanha.

As sanções colocaram mais pressão sobre a frota cada vez menor de navios cujos proprietários ainda transportam petróleo russo, já que a proibição causou viagens muito mais longas para os embarques. As viagens estão levando cerca de 31 dias dos portos do Báltico para a Índia, em comparação com apenas uma semana dos mesmos terminais para Roterdã e cerca de metade disso para a Polônia.

Em resposta às sanções relacionadas ao petróleo, o presidente russo, Vladimir Putin, proibiu as vendas de petróleo bruto e produtos petrolíferos russos para nações que apoiam o teto de preço. O Ministério das Finanças da Rússia espera que o orçamento do país seja privado de cerca de 54,5 bilhões de rublos (US$ 782 milhões) em receitas de energia em janeiro.

Para mais histórias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT