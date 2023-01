As importações indianas de petróleo russo aumentam 33 vezes – dados – CMIO

As compras de petróleo atingido pelas sanções em dezembro tiveram um aumento de quase 30% mês a mês

As compras de petróleo bruto russo pela Índia aumentaram ano a ano em um fator de 33, marcando uma alta histórica em dezembro, informou a Bloomberg na segunda-feira, citando dados da Vortexa.

O terceiro maior importador mundial de petróleo comprou uma média de 1,2 milhão de barris por dia da Rússia no mês passado, 29% a mais que em novembro, segundo os dados. A Rússia teria se tornado o maior fornecedor de combustível da Índia, tendo ultrapassado o Iraque e a Arábia Saudita há vários meses.

As refinarias indianas têm favorecido cada vez mais as importações de petróleo russo com grandes descontos desde o início do ano passado, depois que muitos compradores ocidentais evitaram os embarques em meio a sanções crescentes. A última rodada de sanções acordadas pelo G7, UE e aliados incluiu um teto de preço de US$ 60 por barril para o petróleo russo transportado pelo mar e levou a um forte aumento nas importações indianas.

“A Rússia provavelmente ofereceu seu petróleo com um desconto atraente para as refinarias indianas, que ultrapassaram a China como o maior importador de petróleo russo”, disse. Serena Huang, principal analista da Vortexa para a Ásia, disse à Bloomberg, acrescentando que a Índia intensificou as importações de outros graus russos como Arco, Sakhalin e Varandey, além dos Urais, nos últimos meses.

A Índia é altamente vulnerável à volatilidade dos preços, já que mais de 85% da demanda de petróleo do país é coberta por importações. As refinarias estatais vêm aumentando as importações russas mais baratas depois que Nova Délhi as impediu de aumentar os preços do diesel e da gasolina nas bombas em maio.

As importações de petróleo bruto da Índia do Iraque e da Arábia Saudita, seus outros principais fornecedores, também aumentaram em dezembro. As compras do Iraque cresceram 7%, para quase 886 mil barris por dia, enquanto as da Arábia Saudita saltaram 12%, para quase 748 mil barris por dia.

