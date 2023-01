Os preços dos alimentos na Áustria disparam – dados – CMIO

Os preços dos alimentos na Áustria continuaram subindo, subindo em média 15,7% no mês passado, informou o escritório nacional de estatísticas na segunda-feira.

Segundo a agência, alimentos e bebidas não alcoólicas tiveram alta de 16,1% em dezembro em relação ao mesmo mês do ano anterior. A pressão sobre os preços aumentou sobretudo para o leite, os queijos e os ovos, que subiram 24% em termos anuais. A carne também ficou significativamente mais cara em dezembro, com seu preço crescendo 18,1% em relação ao ano anterior. O pão e os cereais aumentaram 16,1% e os legumes 14,9%. Os consumidores tiveram que pagar 28,6% a mais pelos óleos e gorduras (incluindo a manteiga, alta de 33,2%). Os preços das frutas também subiram, 4,4%, mostraram os dados.

O índice de consumo na Áustria em dezembro foi de 116,1 pontos percentuais (a contagem está sendo comparada com os dados base de 2020).

Em geral, os preços ao consumidor na Áustria aumentaram em média 8,6% no ano passado, mais de três vezes a taxa de inflação em 2021 e o maior aumento anual desde 1975, informou o Statistics Austria.

“Em dezembro de 2022, a inflação continuou a desacelerar em um nível alto de 10,2%, após 10,6% em novembro. Tanto o freio do preço da eletricidade quanto a queda acentuada na pressão do preço do combustível contribuíram para o declínio. No caso da alimentação e gastronomia, no entanto, a tendência de alta dos preços ainda não foi interrompida no final do ano”, disse o diretor-geral da Estatística Áustria, Tobias Thomas.

De acordo com o Statistics Austria, os preços do gás no país aumentaram 80,8% em relação ao ano anterior em 2022.

