Forças da Ucrânia estão em situação difícil devido ao avanço da Rússia, diz coronel dos EUA

“Médicos e enfermeiros ucranianos estão sobrecarregados com o número de feridos que chegam, devido à necessidade de retirá-los do campo de batalha. E há um grande número de soldados ucranianos que são forçados a vestir o uniforme militar e ir para o front com relativamente pouco treinamento. […] Eles vão para [a linha de] frente, ficam sob fogo intenso e depois percebem que os oficiais os abandonaram”, observou o especialista.