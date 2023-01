FMI alerta para riscos crescentes para a economia global — CMIO

O aumento das restrições comerciais afetará principalmente as economias de mercado aberto, de acordo com o relatório

O aprofundamento da crise do custo de vida, os altos níveis de dívida e as tensões geopolíticas em todo o mundo podem custar à economia global até 7% do PIB, alertou o Fundo Monetário Internacional (FMI).

De acordo com seu relatório divulgado no domingo, as crescentes restrições comerciais podem resultar no que chama de “fragmentação geoeconômica”.

O custo de longo prazo da fragmentação do comércio varia de 0,2% da produção global a quase 7%, que é aproximadamente a produção anual combinada da Alemanha e do Japão, disse o FMI. “Se o desacoplamento tecnológico for adicionado à mistura, alguns países podem ter perdas de até 12% do PIB”, disse. notou.

No entanto, de acordo com a análise, o impacto total provavelmente seria ainda maior. O relatório destacou que, além das restrições comerciais e barreiras à disseminação de tecnologia, a fragmentação pode ser sentida por meio de restrições à migração transfronteiriça, fluxos de capital reduzidos e um declínio acentuado na cooperação internacional “isso nos deixaria incapazes de enfrentar os desafios de um mundo mais propenso a choques.”

Os impactos da fragmentação serão diferentes, de acordo com o FMI, explicando que os consumidores de baixa renda nas economias avançadas perderiam o acesso a bens importados mais baratos. “Economias pequenas e de mercado aberto seriam duramente atingidas. A maior parte da Ásia sofreria devido à sua forte dependência do comércio aberto”, o relatório alertou.

Além disso, indicou que as economias emergentes e em desenvolvimento não mais se beneficiariam de “transbordamentos de tecnologia” que impulsionaram o crescimento da produtividade e os padrões de vida. Em vez de alcançar os níveis de renda das economias avançadas, o mundo em desenvolvimento ficaria ainda mais para trás, concluiu.

