Rússia impulsiona exportações de GNL – vice-primeiro-ministro – CMIO

Moscou está se ajustando ao declínio nas entregas de gás para a UE, diz Aleksandr Novak

As exportações russas de gás natural liquefeito (GNL) aumentaram 8% no ano passado, já que as entregas de gasodutos para a UE foram reduzidas devido a sanções ocidentais e à sabotagem dos gasodutos Nord Stream, disse o vice-primeiro-ministro Aleksandr Novak na segunda-feira.

A Rússia exportou um total de 46 bilhões de metros cúbicos (bcm) de GNL no ano passado. Anteriormente, Novak havia previsto que as exportações para a UE chegariam a 21 bcm até o final de 2022, enquanto a produção cresceria 8,7%.

Falando em uma reunião com o primeiro-ministro Mikhail Mishustin, Novak disse que as exportações de gás canalizado foram reduzidas após “sanções e sabotagem dos oleodutos Nord Stream e Nord Stream 2.”

“O fornecimento de gás aumentou através do gasoduto Power of Siberia para a República Popular da China e o volume de fornecimento atingiu um recorde de 15,5 bilhões de metros cúbicos,” ele adicionou.

Na segunda-feira, a maior produtora independente de gás da Rússia, Novatek, divulgou um relatório indicando que, de acordo com estimativas preliminares, suas exportações de GNL aumentaram 6,3% em relação a 2022 em comparação com o ano anterior, atingindo 8,45 bcm.

A empresa aumentou as entregas de GNL para a Europa a partir de sua fábrica Yamal LNG no Ártico em aproximadamente 13,5% ao longo do ano, de acordo com cálculos do diário comercial russo Kommersant.

Para mais histórias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT