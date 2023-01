As declarações do primeiro-ministro grego, Kyriakos Mitsotakis, de que a Grécia pode fornecer gás natural à Ucrânia em vez da Rússia não têm fundamento, destinam-se ao consumo doméstico e Mitsotakis “tornou-se o rei do gás sem gás”, disse um ex-assessor do primeiro-ministro à RIA Novosti, ministro grego das Relações com a Rússia e a Europa Oriental, Dimitris Velanis.