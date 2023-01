África do Sul gostaria de se tornar membro permanente do Conselho de Segurança da ONU, disse chanceler

A República da África do Sul gostaria de apresentar sua candidatura a membro permanente do Conselho de Segurança da ONU, disse o ministro das Relações Exteriores da África do Sul, Naledi Pandor, em entrevista à RIA Novosti.

“É claro que gostaríamos de apresentar nossa candidatura. Tenho certeza de que qualquer outro país africano gostaria do mesmo. No final, temos que decidir como a África como um todo, porque muitas vezes agimos uns contra os outros, todos nós competir pelo mesmo, mas a reforma do Conselho de Segurança da ONU é o que gostaríamos de ver antes de tudo, porque as discussões já duram mais de uma década”, disse Pandor.

Segundo ela, a África do Sul insiste em fixar por escrito as mudanças no Conselho de Segurança da ONU, em particular, como será feita a seleção dos novos membros, quais serão os poderes do Conselho de Segurança.