Maria Zakharova, questionou nesta quarta-feira (18) as declarações da presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen, sobre o envio de armas à Ucrânia.

“Von der Leyen pediu que a Ucrânia receba todas as armas que puder usar. Nuclear ou o quê?” questionou Zakharova, em sua conta do Telegram.

O MRE russo afirmou que os países da OTAN estão “brincando com fogo” ao fornecer armas à Ucrânia. O porta-voz presidencial, Dmitry Peskov, observou que inundar a Ucrânia com armas do Ocidente não contribui para o sucesso das negociações russo-ucranianas e terá um efeito negativo.