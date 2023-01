Analistas chamaram o número de tiroteios em massa nos Estados Unidos desde o início do ano

Combater a “epidemia de violência armada”, como caracteriza o que está acontecendo o presidente dos Estados Unidos , Joe Biden, é a prioridade declarada do governo, mas, apesar dos esforços empreendidos, não há avanços significativos nesse processo. Em janeiro passado, a Casa Branca anunciou que as licenças de armas só seriam concedidas a quem tivesse espaço para armazená-las. O Ministério da Justiça lembrou então que, de acordo com os requisitos, é considerado infração prestar informações falsas na compra de uma arma, omitir a descoberta de arma roubada ou perdida, negligenciar o vendedor na verificação dos documentos necessários e registros de crimes antes da transferência de armas, para vender ou transferir para as mãos de uma pessoa que está proibida de possuir, incluindo um não residente, e a presença de um local seguro para armazenar armas deveria ser confirmada por uma licença federal. Na mesma hora, na semana passada, uma criança de seis anos na Virgínia atirou em uma professora com a arma de sua mãe.