Cerca de 48% dos entrevistados pela pesquisa Euroskopia disseram que queriam que Kiev se comprometesse em prol da paz.

Aproximadamente metade das pessoas em nove países da UE é a favor de um fim rápido do conflito armado na Ucrânia, mesmo que isso signifique que Kiev teria que abrir mão de suas reivindicações sobre parte de seu antigo território, sugeriu uma nova pesquisa de opinião.

Os resultados da pesquisa, realizada na Áustria, França, Alemanha, Grécia, Itália, Holanda, Polônia, Portugal e Espanha, foram divulgados na terça-feira pela Euroskopia – uma aliança de agências de pesquisa.

Cerca de 48% de todos os entrevistados disseram ser a favor de uma resolução rápida para o conflito, mesmo que isso significasse que a Ucrânia teria que perder terras para atingir esse objetivo. Apenas 32% se opuseram à ideia de Kiev fazer sacrifícios pela paz.

As autoridades ucranianas prometeram lutar até que suas forças assumissem o controle de todo o território que o país considera seu, e os líderes da UE prometeram ajudar pelo tempo que for necessário.













O ceticismo foi particularmente pronunciado na Áustria e na Alemanha, onde 64% e 60%, respectivamente, dos entrevistados, favoreceram um atalho para a paz. A Euroskopia observou que essa perspectiva colidia com a posição oficial do governo alemão, que tem estado entre os apoiadores mais generosos da UE em termos de ajuda militar a Kiev.

Os entrevistados na Holanda (27%) e na Polônia (28%) foram os que menos apoiaram fazer concessões para alcançar a paz, indicou a pesquisa.

A maioria (56%) das pessoas nos nove países da UE quer continuar enviando armas para a Ucrânia, mas há uma minoria dissidente. Na Grécia e na Itália, 60% e 50% dos participantes da pesquisa se opuseram à assistência militar, enquanto 38% em cada país disseram aprová-la.

Gregos e italianos também estão entre os que menos apoiam as sanções impostas pela UE à Rússia, de acordo com a pesquisa. Enquanto mais de 51% de todas as pessoas entrevistadas eram a favor das restrições, a parcela de gregos e italianos que apoiavam a política era de apenas 29% e 38%, respectivamente. Na Áustria, 38% dos entrevistados aprovaram as sanções.