O presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, anunciou que a Holanda concordou em enviar a Kiev um de seus sistemas de defesa antimísseis, mesmo quando o primeiro-ministro holandês, Mark Rutte, permaneceu extremamente vago e evitou fazer qualquer compromisso específico.

“Temos a intenção de juntar o que você está fazendo com a Alemanha no projeto Patriot”, Rutte disse ao presidente Joe Biden antes de sua reunião na Casa Branca na terça-feira, sem oferecer detalhes além de que já discutiu o assunto com o chanceler alemão Olaf Scholz.

Rutte disse anteriormente à emissora pública NOS que o “ideia não é só treinamento, mas também equipamento”, embora os militares do país ainda não tenham revisado “o que exatamente temos, como podemos garantir que funcione bem com os sistemas americano e alemão.” Os militares holandeses têm apenas três sistemas Patriot em serviço.

O líder ucraniano interpretou a notícia como um compromisso definitivo, anunciando em seu discurso noturno que “agora são três baterias garantidas” e “este é apenas o começo.” Nas últimas semanas, os Estados Unidos e a Alemanha concordaram em enviar uma bateria de mísseis antiaéreos Patriot para a Ucrânia.













Uma única bateria do Patriot compreende uma unidade de energia, uma estação de comando, uma unidade de radar e antenas, bem como até oito lançadores montados em caminhões, cada um contendo quatro mísseis terra-ar. Desenvolvido pelo contratante de defesa dos EUA Raytheon, o sistema tem um alcance relatado de até 99 milhas (160 km) e pode interceptar mísseis ou aeronaves.

Kiev vem solicitando o sistema de defesa aérea americano há meses, enquanto a Rússia continua atacando alvos militares e de infraestrutura ucranianos. As ligações se intensificaram depois que um prédio residencial foi fortemente danificado e dezenas de mortos na cidade de Dnepr, no sudeste da Ucrânia, no sábado, no que um importante assessor presidencial ucraniano chamou de tentativa frustrada de interceptar um míssil russo.

O Ministério da Defesa ucraniano negou ter engajado o projétil e alegou que não tinha a capacidade de interceptar mísseis de cruzeiro Kh-22 lançados do ar em primeiro lugar. Continuou afirmando que suas declarações anteriores de que alguns mísseis desse modelo haviam sido interceptados foram “impreciso”. O conselheiro de Zelensky, Aleksey Arestovich, foi forçado a se desculpar e renunciar depois de ir contra a narrativa oficial.













Moscou se opôs veementemente ao envio planejado de Patriots e qualquer pessoal de apoio da OTAN para a Ucrânia, com o vice-chefe do Conselho de Segurança da Rússia, Dmitry Medvedev, alertando que eles se tornariam “alvos legítimos” para as forças russas.

Os outros apoiadores de Washington e da Ucrânia continuam insistindo que não fazem parte do conflito e que os sistemas de mísseis serão operados apenas por pessoal ucraniano, que já está em treinamento para operá-los em uma base do Exército dos EUA em Grafenwoehr, na Alemanha. como Fort Sill em Oklahoma.