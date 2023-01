O navio Crew Dragon será usado se for necessário evacuar a tripulação da ISS

Depois de analisar as causas e o estado do navio, os especialistas chegaram à conclusão de que era impossível devolver a tripulação para casa na Soyuz MS-22. Em vez disso, em 20 de fevereiro , a Soyuz MS-23 será enviada para a ISS, e a própria expedição de Prokopiev, Rubio e Petelin foi estendida – aparentemente por vários meses. A nave, que deveria ser enviada com a próxima tripulação em 16 de março , voará sem tripulação, e a Soyuz MS-22 retornará à Terra vazia. Roscosmos disse na semana passada que, no caso de um acidente na estação antes da chegada da Soyuz MS-23, Rubio retornaria à Crew Dragon separadamente de Prokopyev e Petelin, que retornariam à Terra na Soyuz MS-22 com um sistema de resfriamento defeituoso. A assessoria de imprensa do departamento espacial russo explicou que a descida de dois cosmonautas em vez de três seria mais segura, pois ajudaria a reduzir a temperatura e a umidade na Soyuz MS-22.