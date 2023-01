UE estabelece estoque ‘nuclear’ na fronteira com a Rússia — CMIO

A Finlândia abrigará uma “reserva estratégica” para resposta de emergência atômica e química

A Comissão Europeia anunciou na terça-feira que estabelecerá a primeira reserva estratégica de equipamentos e suprimentos, disponível para qualquer membro da UE em resposta a possíveis incidentes químicos ou nucleares. O estoque estará localizado na Finlândia, com fácil acesso aos estados bálticos.

O comissário europeu para gestão de crises, Janez Lenarcic, disse que o conflito na Ucrânia “confirmou a necessidade” para montar o estoque, que “fornecerá à UE uma rede de segurança significativa, permitindo uma resposta rápida e coordenada a nível da UE.”

O tesouro incluirá “contramedidas médicas críticas”, de acordo com a EuroNews, incluindo “vacinas e antídotos, dispositivos médicos e equipamentos de resposta de campo” precisava responder a “acidentes biológicos, radiológicos e nucleares”.

Em teoria, a instalação deve ser capaz de enviar suprimentos dentro de 12 horas após o membro afetado aceitar a oferta de ajuda da UE. Bruxelas aprovou € 242 milhões (US$ 261 milhões) em financiamento para o programa, com o objetivo de ter a reserva pronta para uso até 2024.













“Países individuais não têm capacidade de medição suficiente e recursos especializados para responder a acidentes de radiação em grande escala”, Karim Peltonen, diretor da Autoridade de Segurança Nuclear e Radiação da Finlândia, disse à EuroNews.

As autoridades da UE dizem que seu objetivo é garantir que as capacidades e equipes de resposta possam ser implantadas em qualquer lugar do continente. Embora localizar o depósito na Finlândia – que compartilha uma fronteira de 1.300 quilômetros com a Rússia – possa parecer desconcertante nesse contexto, a ministra finlandesa do Interior, Krista Mikkonen, disse que isso permitirá que a UE “para responder a diferentes tipos de ameaças, especialmente no norte da Europa e na região do Mar Báltico.”

Neutra há muito tempo, a Finlândia tornou-se membro da UE em 1995 e candidatou-se à adesão à OTAN no ano passado. As autoridades de Helsinque apoiaram fortemente Kiev no conflito com Moscou, ao lado de Varsóvia e dos estados bálticos da Estônia, Letônia e Lituânia.













Alegações de certos políticos ocidentais de que a Rússia ameaçou o uso de armas nucleares na Ucrânia foram denunciadas por Moscou como notícias falsas. O presidente russo, Vladimir Putin, explicou que Moscou só usaria armas atômicas em resposta ao uso de armas nucleares ou outras armas de destruição em massa contra a Rússia ou seus aliados.

No entanto, as autoridades russas alertaram sobre os repetidos bombardeios ucranianos da usina nuclear de Zaporozhye, sob controle russo desde março passado, chamando-o de tentativa de “chantagem nuclear”. Embora os reatores da usina tenham sido desligados, um impacto no local de armazenamento de combustível irradiado pode contaminar uma ampla área. Kiev acusou a Rússia de bombardear a instalação para prejudicar a imagem da Ucrânia. Monitores da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) implantados no local evitaram veementemente nomear o culpado em seus relatórios.